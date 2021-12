Mertens ha lasciato il compito a Juan Jesus: rivelazione di DAZN

Il Napoli si deve privare del suo leader Lorenzo Insigne, per motivi legati alla positività al Covid-19 per il capitano. Proprio per questa assenza pesante, che gli azzurri avevano bisogno di qualcuno che prendesse un po’ il compito dello scugnizzo di Frattamaggiore.

Juan Jesus, Napoli-Atalanta

Inconsapevolmente a ricoprire questo ruolo è Juan Jesus, proprio come è stato raccontato ai microfoni di Dazn per pre partita di Napoli-Spezia. Il calciatore viene da una storia particolare la cui non vedeva il difensore trovare ancora una volta spazio in Serie A. È bastata un po’ di fortuna o sfortuna per Kalidou Koulibaly, che Juan Jesus, colpito dall’emergenza in difesa di Spalletti, ha dovuto far carico della sostituzione del senegalese ricoprendola perfettamente.

Ad iniziare dal ruolo di leader nello spogliatoio dove il difensore sta acquistando importanza, tanto che Dries Mertens questa sera ha lasciato a lui il ruolo di dialogare con i suoi compagni. Luciano Spalletti ci ha tenuto a contendersi il calciatore ed ora con l’assenza di Koulibaly il classe ’91 sta facendo davvero bene.