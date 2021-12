Calciomercato Napoli, il Frosinone fissa il prezzo per Gatti

Federico Gatti, difensore 23enne del Frosinone, ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex Pro Patria è una delle rivelazioni di questa Serie B, in cui ha registrato 16 presenze, 3 gol, un assist e messo in mostra grandi doti difensive. Su di lui ci sono Napoli, Juve e Sassuolo per ora ma la lista sembra destinata ad allungarsi. E il Frosinone non ha perso tempo nel far sapere alle varie interessate il prezzo del ragazzo: 10 milioni di euro. Di seguito le sue parole:

Frosinone, Federico Gatti

Paragoni con Chiellini

“Il Direttore Generale Angelozzi ha detto che sono un Giorgio Chiellini con i piedi di Leonardo Bonucci? Sono paragoni azzardati… Come faccio a essere paragonato a gente così? Dopotutto ho solo fatto 16 partite in B… Però Chiellini è il calciatore a cui mi ispiro, per la sua mentalità: anche lui non molla mai”.

Voci di mercato

“Sabato ho segnato due goal, a questo punto meglio sentire più spesso certe voci di calciomercato. Scherzi a parte, ripeto: alla A non ci penso, non me lo posso permettere. Il mio entourage mi chiede di dare il massimo in ogni allenamento, alle cose fuori dal campo ci pensano loro. Sono tranquillo”.

Prezzo fissato

“Sono tanti soldi… Se questa è la valutazione che mi hanno dato, vuol dire che credono tanto in me e mi fa piacere”.