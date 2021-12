Beppe Accardi sicuro: “Ci sono 3 profili adatti per il Napoli”

Il procuratore Beppe Accardi, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli e sul possibile arrivo in azzurro di alcuni calciatori:



“La cosa che mi fa sorridere è una. Prima sentivo dell’insoddisfazione dell’opinione pubblica ma la questione è che ci sono giocatori e giocatori. Alcuni sono funzionali per certe cose, altri per altre. Bisogna avere comprimari che, in un’altra realtà, potrebbero fare quello che non fanno lì.

Giocare nella grande squadra come il Napoli il fatto di essersi fatti trovare pronti deve fare capire il valore di quei giocatori. E soprattutto il valore di un gruppo“.

Theate, Parisi e Beto da Napoli?

“Sicuramente sì, tutti e tre. La cosa impressionate è l’adattamento avuto da Theate a Bologna, ha una personalità da veterano. Ricordiamoci però sempre che fa parte dell’adattamento. Un conto è giocare a Bologna e uno a Napoli“.

Sulla Coppa d’Africa ha così continuato: “Oggi si decide se la Coppa d’Africa viene spostata a settembre ma poi spostano anche i Mondiali? La Coppa d’Africa sono convinto che si giocherà. Ci sono le problematiche in Africa così come ovunque, come si fa conciliare due competizioni così importanti, le società di calcio si ammazzano così.



Credo che alla fine la Coppa d’Africa si giocherà e il Napoli dovrà cercare di colmare le problematiche almeno in difesa. Basta prendere magari un giocatore che 2-3 anni fa era importantissimo e ora ha un momento di flessione. Ci vuole coraggio e Giuntoli è competente”.