Thiago Motta in bilico: succederà dopo Napoli-Spezia

Domani sera, alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Spezia, ultima gara dell’anno per campani e liguri. La situazione in casa Spezia però non è delle migliori: il club ligure è attualmente al 17° posto a soli tre punti di vantaggio da Genoa e Cagliari, entrambe in zona retrocessione. Ecco perché la panchina di Thiago Motta è sempre più in bilico.

Thiago Motta Spezia

Secondo quanto riportato da ANSA, l’allenatore italo-brasiliano sarà esonerato a prescindere dal risultato che conquisterà contro il Napoli. La decisione è stata presa in seguito non solo ai scarsi risultati ottenuti negli ultimi mesi, ma anche a causa del rapporto con lo spogliatoio.

L’ultimo caso è quello di M’Bala Nzola: l’attaccante angolano ieri non ha preso parte all’allenamento a causa di un virus gastrointestinale e non dovrebbe essere convocato per il match di domani. Il virus però sembra essere un modo per mascherare la realtà: questa decisione sembra essere una punizione, in quanto il calciatore non è andato con i suoi compagni a salutare i tifosi sotto la curva dopo il pareggio con l’Empoli di domenica.