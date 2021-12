Spalletti: “Non sarà a disposizione neanche domani!”

Continua l’emergenza in casa Napoli, attanagliato ormai da settimane dagli innumerevoli infortuni. Ad aggravare la situazione è anche la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne, comunque non al top della condizione per un’eventuale convocazione.

Ci sarà da aspettare il 2022 per il ritorno in campo del capitano azzurro, così come per quello di Victor Osimhen. Questa mattina il nigeriano ha ricevuto la maschera che proteggerà il suo volto, ma non sarà subito disponibile.

“Victor non ci sarà domani, non è con lui che si può vincere questa partita”, ha dichiarato Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna in vista del prossimo match contro lo Spezia.

Francesco Fildi