Spalletti: “Fuorigioco Giroud? Non ho ancora capito una cosa”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista del match contro lo Spezia, è tornato a parlare dell’episodio sul gol annullato a Franck Kessié nel corso di Milan – Napoli. Il tecnico toscano risponde così a distanza al suo collega rossonero, Stefano Pioli, che è tornato a recriminare sulla questione.

MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Franck Kessie of AC Milan is challenged by Andrea Petagna of SSC Napoli during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Sull’episodio del fuorigioco a San Siro si sono espressi in maniera unanime tutti gli organi di competenza”, dichiara Spalletti. “Ancora non ho capito di cosa si parla. Per qualcuno è stato fuorigioco a caldo, lì per lì si sono accesi dei dubbi, a freddo però tutti hanno pensato la stessa cosa“.

Francesco Fildi