Napoli-Spezia, diversi dubbi di formazione per Spalletti

Il Napoli, dopo l’importante vittoria contro il Milan di domenica, è subito tornato in campo a Castel Volturno per preparare il match contro lo Spezia, ultima gara del 2021. Spalletti ha ricevuto buone notizie dall’allenamento di ieri: Mario Rui e Lorenzo Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sembra possano recuperare per la partita di domani sera.

Napoli esultanza

Probabili formazioni Napoli Spezia

Visti anche gli ultimi recuperi, Spalletti avrà ancora più dubbi da risolvere per l’undici titolare da schierare. In porta ci sarà sicuramente Ospina, con la coppia Rrahmani e Juan Jesus centrali e, per il momento, sembra possano partire ancora Di Lorenzo a sinistra e Malcuit a destra: se Mario Rui dovesse recuperare al 100%, pronto il portoghese dal primo minuto con Di Lorenzo che tornerebbe nella sua fascia di competenza. A centrocampo ci sarà Anguissa, con uno tra Demme e Lobotka al suo fianco: dopo esser entrato così bene a San Siro, non è da escludere un impiego dello slovacco dal primo minuto. Sulla trequarti pronti ancora Lozano, Zielinski ed Elmas: i due eseterni sono attualmente favoriti su Politano e Insigne. Nel ruolo di prima punta questa volta potrebbe giocare Mertens dall’inizio con Petagna pronto a subentrare a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.