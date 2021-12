Dottor Ruggiero: “Con la maschera Osimhen può già giocare? Vi spiego la situazione”

Il Dottor Ruggiero, dopo aver consegnato la maschera protettiva questa mattina a Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Calcio Napoli 24 Live” a Radio Marte, chiarendo l’efficacia della maschera e i tempi di recupero:



“La maschera di Victor Osimhen è perfetta, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il ragazzo è felicissimo di potersi allenare con i compagni e non vede l’ora di tornare a giocare. Il mio compito è finito, ora spetterà al Dottor Canonico decidere quando il calciatore sarà pronto per giocare.

Sicuramente ora non è pronto, bisogna rispettare i tempi biologici di guarigione, che sono sempre 90 dal giorno dell’infortunio, ma ripeto, sarà Canonico a decidere.

Lavoriamo con il Napoli da 13 anni e siamo felici di questa collaborazione”.

Domenico Visone