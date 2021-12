Il Napoli, oltre alla necessità di intervenire sul mercato per assicurarsi il difensore centrale e il terzino sinistro, monitora un colpo a centrocampo anche in vista della prossima estate.

Tra i vari nomi tenuti d’occhio dal ds Cristiano Giuntoli, spicca quello di Davide Frattesi. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo sta ben impressionando sotto la gestione del tecnico Dionisi. E adesso tutte le big della Serie A sono interessate all’ex Monza.

Calciomercato Napoli Frattesi

Tuttavia, il calciatore parrebbe avere le idee ben chiare. Il Messaggero fa sapere, infatti, che la Roma sarebbe in prima fila per il classe ’99 per più di una ragione. Il primo vantaggio potrebbe essere rappresentato dal 30% sulla futura rivendita che i giallorossi godono in caso di cessione, fattore che garantirebbe difatti un vero e proprio sconto.

Inoltre, anche lo stesso Frattesi sogna di tornare a Trigoria e anche su questo proverà a fare leva la Roma per spuntarla sulla concorrenza, Napoli compreso.

Francesco Fildi