Il premier della Lega, Matteo Salvini, nonché tifoso del Milan, ha commentato l’episodio del fuorigioco fischiato a Olivier Giroud, che ha negato il pareggio in extremis agli uomini di Stefano Pioli.

Decisione che a distanza di ore fa ancora discutere, nonostante l’AIA abbia dato il suo ok alle decisioni prese nella serata di ieri e nel match Atalanta – Roma.

“Ci sono cose più importanti, ma sono ancora inc… per ieri sera”, ha dichiarato l’ex vice premier. “Un fuorigioco con uno steso a terra come un materasso, con il difensore che gli si arrampica sopra e con l’arbitro che annulla il gol, è roba da far disamorare del calcio“.

