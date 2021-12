“Che vergogna, hanno inventato tutto”: il giornalista perde le staffe

Il Napoli vince di misura a Milano e si riprende il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, scavalcando proprio il Milan di Pioli. I rossoneri hanno recrminato pesantemente per il gol annullato a Kessié nei minuti finali per il fuorigioco di Olivier Giroud.

Pellegatti Milan Napoli

Gol annullato a Kessié, Pellegatti: “L’hanno inventato”.

Dalla Tribuna stampa del Meazza, Carlo Pellegatti, storico giornalista tifoso del Milan ha analizzato l’episodio da rigore in un video poi pubblicato sul proprio canale Youtube.

“Cosa ha visto Massa? Incredibile gol annullato al Milan. Cosa c’era sull’azione? Il Milan perde una partita immeritatamente, per un tiro in porta e un gol annullato. Non siamo mai fortunati con Massa. Che vergogna, hanno inventato un fallo. Il Napoli non ha mai tirato in porta, non ha mai superato la metà campo”.