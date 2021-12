Mertens: “La vittoria di ieri va dimenticata, vi spiego il perché! Spalletti? C’è una cosa che mi piace molto di lui”

Dries Mertens, in occasione della presentazione del calendario ufficiale del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Francesco Modugno per SkySport in merito alla vittoria di ieri del Napoli contro il Milan. Queste le parole dell’attaccante belga:

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Dries Mertens of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“La vittoria di ieri è stata molto importante. Adesso bisogna dimenticarla il prima possibile perché dobbiamo subito pensare all’impegno di mercoledì. Ieri i giocatori sono stati bravi, ad esempio Juan Jesus ha fatto una partita straordinaria. Complimenti vanno fatti a tutti”.

“Spalletti ha un’esperienza incredibile, oggi la sta trasmettendo alla squadre. Mi piace quando fa vedere i numeri, le statistiche e fa delle scelte molto importanti”.