“Juan Jesus commette errori gravi, è lui che si appoggia su Giroud”, assurdo a Canale 8

Adriano Bacconi, match analyst e opinionista, ha commentato negli studi di Canale 8, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” gli episodi della partita di ieri sera tra Milan e Napoli. Tanti gli temi trattati, tra i quali figura la prestazione di Juan Jesus, eletto MVP del match. Di seguito le sue parole:

“Vado controcorrente, per me Juan Jesus non ha fatto la grande partita che tutti dicono. Ha commesso due errori molto gravi: il primo quando si lascia sfuggire Ibrahimovic sul colpo di testa che sfila a lato, poi perde il duello in area con Giroud e poi sappiamo come è andata. Nonostante tutti gli abbiano dato voti alti, secondo me quelli sono errori molto gravi e non merita un grande voto“.

Il Bello del Calcio Canale 8

Bacconi convinto: “Quello di Giroud su Juan Jesus non è mai fallo!

Adriano Bacconi ha commentato poi anche l’episodio del gol annullato a Kessiè allo scadere:

“Molti parlano del fallo di Giroud, secondo me non c’è perché l’attaccante del Milan salta prima e a quel punto non può togliere più il braccio. Giroud è già sopra di mezzo metro a Juan Jesus e non commette fallo. Juan Jesus perde il duello. Gli è andata bene“.

“Si parla del braccio attorno al collo di Giroud a Juan Jesus, ma la verità è che l’attaccante del Milan salta prima e poi è il difensore del Napoli ad appoggiarsi sul rossonero che è costretto a mettergli il braccio in quel modo attorno al collo. Non era assolutamente fallo“.

Roberto Junior Iervolino