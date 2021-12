Allegri: “Non ci voleva molto a capire chi fosse la favorita”

Mentre a inizio stagione tutti indicavano il duello Milan-Napoli come candidate alla vittoria dello scudetto 2021/2022, Max Allegri aveva fin da subito precisato che sarebbe entrata in corsa l’Inter. Infatti, la squadra neroazzurra si proclama campione d’inverno osservando le rivali Milan e Napoli, che si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto.

Edin Dzeko e Samir Handanovic, Inter-Napoli

A richiamare questa dichiarazione del tecnico della Juventus riguardo l’Inter, è un giornalista che in conferenza stampa tenutasi quest’oggi inizia la sua domanda verso il bianconero in questo modo: “Intanto complimenti, quando tutti parlavano di Milan e Napoli lei ha indicato come favorita l’Inter…”.

Nel mentre il giornalista stava per passare alla sua domanda, Allegri lo ha subito interrotto esclamando: “Che fosse la favorita non ci voleva tanto a capirlo…”. Ha concluso così il mister della Juventus aprendo ad un curioso siparietto.