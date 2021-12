Pioli in conferenza: “Massa lo ha fatto stasera ma di questo non mi interessa! È la prima volta che ci succede in questa stagione”

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa durante il postpartita di Milan-Napoli, terminata 0-1 grazie al gol di Elmas:

“I numeri del Milan? Non mentono, abbiamo perso troppe partite. Stasera abbiamo fatto una prestazione positiva per intensità e volontà. Abbiamo difficoltà sull’ultima giocata, che è fondamentale per trovare la rete. Stiamo subendo gol alla prima azione e anche stasera ne abbiamo preso uno balordo facendoci sorprendere. Non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi”.

Milan Napoli Serie A

“Gol di Kessié? L’arbitro ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma non mi interessa. Giroud non cerca di intervenire, non ostacola Juan Jesus, era a terra. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli”.

“Scorie dopo stasera? Non le temo, se siamo là davanti in classifica da tanto tempo un motivo ci sarà”.

“Infortuni? Anche il Napoli li aveva, non meritavamo di perdere, cercheremo di migliorare in certe situazioni”.

Pioli Milan Napoli

“Problemi in attacco? É la prima partita in cui non segniamo, noi dovevamo essere più lucidi ma bisogna dare merito ai difensori del Napoli”.

Il Napoli porta a casa tre punti fondamentali, tra le proteste di San Siro per il gol annullato a Kessié in pieno recupero.

Spalletti aggancia Pioli al secondo posto in classifica, andando a -4 dall’Inter, divenuta ufficialmente campione d’inverno.