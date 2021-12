Pioli furioso sul gol annullato: “Come si fa ad annullare questo gol? Giroud non lo fa con Juan Jesus!”

Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Milan-Napoli, terminata 0-1 grazie al gol di Elmas:

“Non siamo stanchi, non concordo con Ambrosini, stasera abbiamo fatto una delle migliori partite del campionato sotto il punto di vista dell’intensità, abbiamo recuperato tanti palloni e mantenuto lo stesso possesso palla di una delle migliori squadre del campionato, abbiamo sbagliato altre cose”.

“Non dovevamo prendere quel gol subito, e abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma ho visto un ottimo Milan, abbiamo giocato una partita vera ed energica, ci sta mancando qualità in questo momento, ma la squadra non meritava di perdere la partita”.

“Abbiamo speso mentalmente ed energicamente tanto quanto le altre squadre impegnate in Europa, ci voleva qualcosina in più sul saltare l’uomo, ed anche a livello di scaltrezza e furbizia nell’anticipare qualche pallone”.

“Gol di Kessié? Alla fine diranno che hanno applicato il regolamento, ma il giocatore è per terra, non fa nulla per intervenire, Juan Jesus non è ostacolato, mi dispiace. Non meritavamo di perdere ora bisogna pensare a mercoledì”.

“Giroud dall’inizio? No, la squadra era messa bene fin dall’inizio e lui non era pronto a giocare dall’inizio, ha fatto solo due allenamenti con noi”.

“La squadra ha sempre avuto un rendimento equilibrato, i dati sono simili nelle sconfitte e nelle vittorie. Il nostro ritmo è stato molto simile durante tutta la stagione. Non ho quelli di stasera, ma gli occhi dell’allenatore contano più dei dati”.

Il Napoli porta a casa tre punti fondamentali, tra le proteste di San Siro per il gol annullato a Kessié in pieno recupero.

Spalletti aggancia Pioli al secondo posto in classifica, andando a -4 dall’Inter, divenuta ufficialmente campione d’inverno.