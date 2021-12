Gol annullato al Milan allo scadere: il motivo della decisione

Milan-Napoli è stata una partita ricca di emozioni. Nel finale della gara, l’arbitro Massa, dopo la revisione al VAR, ha annullato il gol del pareggio de Milan, segnato da Franck Kessié.

Gol Kessié annullato

L’azione, piena di flipper nell’area del Napoli, è stata finalizzata con un tiro di destro del centrocampista rossonero che ha spiazzato Ospina. Ma Massa è stato richiamato dal VAR per controllare un fuorigioco difficile da vedere.

Infatti, l’attaccante Olivier Giroud si trovava a terra in offside e, pur non toccando palla, così come successo ieri con Palomino in Atalanta-Roma, ha disturbato l’intervento di Juan Jesus. Gol annullato e vittoria per il Napoli.

Nel corso del post-partita di Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli ha fatto la moviola dell’episodio: “L’episodio di ieri in Atalanta-Roma è diverso da questo. Palomino ha mosso volontariamente la mano verso Cristante, creando lui un contatto, quindi è giusto annullare. In questo caso, Giroud non fa nulla per creare il contatto. L’episodio è dubbio, perché Giroud non fa movimento verso il giocatore avversario. Comunque, Massa ha fatto bene ad andare al monitor, è l’arbitro a dover prendere la decisione finale”.