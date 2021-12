Koulibaly cuore d’oro: l’ha fatto per un gruppo di migranti e richiedenti asilo

Kalidou Koulibaly, che si distingue sempre per essere un ragazzo dal cuore d’oro, ieri ha fatto visita ad alcuni migranti e richiedenti asilo di Arci Mediterraneo. Le sue parole sono state riportate da Fanpage, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non amo parlare tanto davanti alle persone, io sono più un tipo che ama i fatti. Il problema è che voi non avete la forza di parlare che ho io, non avete la forza di essere ascoltati. Io ho il diritto e il dovere di farlo, perchè fate parte della società come ne faccio parte io”.

“Quando succede qualcosa e dicono: ‘Vabbè non piangere, c’è di peggio’. È vero, per me c’è sicuramente di peggio, ma per questi ragazzi non lo so. Il loro percorso è più difficile del mio, nessuno può immaginarlo. Se non ascolti le loro storie non ci credi”.