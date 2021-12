Florenzi: “Non ricordo pericoli creati dal Napoli! Fuorigioco? Non avevo capito che cosa fosse successo”

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta per 1-0 sofferta contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha fatto la sua partita. A parte il gol su palla inattiva, hanno fatto un altro tiro al 76esimo con Petagna, poi non ricordo altre occasioni.

Abbiamo fatto una buona partita e non meritavamo di perdere. Come ha detto il mister, abbiamo fatto un’ottima gara.

Florenzi fuorigioco Giroud

Umore nello spogliatoio? Eravamo ovviamente arrabbiati, un po’ per il risultato e un po’ per il gol annullato. Pensavo fosse stato fischiato il fuorigioco per un altro motivo, non ho ben capito che cosa sia successo. Inoltre, l’angolo del vantaggio del Napoli nasce da una rimessa non data a nostro favore.

Le sconfitte ci stanno, però dipende sempre da come perdi le partite. Ripeto che abbiamo fatto una grande partita“.