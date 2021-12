Elmas: “Partita complicata per un motivo”

Elmas ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il l’intervallo di Milan-Napoli, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A.

Primo tempo terminato sul punteggio di 0-1, deciso dalla rete di Elmas sull’assist di Zielinski dall’angolo.

Milan che tenterà il tutto per tutto nella seconda frazione, per agguantare almeno un pareggio che terrebbe a distanza il Napoli, e permetterebbe di andare a -3 dall’Inter capolista.

“Partita difficile, per noi e per loro è molto importante, dobbiamo essere attenti per questo motivo e vediamo come andrà il secondo tempo”.