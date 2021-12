Rivelazione su De Laurentiis: lo farà stasera

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un particolare su Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in vista della sfida di San Siro tra gli azzurri e il Milan.

Napoli, De Laurentiis

Di seguito il tweet del giornalista:

“Serata di tifo televisivo da casa per Aurelio De Laurentiis, che non sarà al Meazza per Milan-Napoli. La sfida di San Siro sarà seguita da un folto gruppo di amici del presidente, alcuni dei quali di fede rossonera. ADL ha voluto però che sia in maggioranza il tifo per i ragazzi di Spalletti chiamando a raccolta tutti i suoi amici dalla dichiarata passione per gli azzurri”.