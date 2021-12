Gol nel giorno del compleanno, chi è l’attaccante che piace a Spalletti

Nonostante il risultato amaro del match di oggi per il Napoli Primavera, Antonio “Tony” Cioffi ha un motivo per sorridere, almeno in parte.

L’attaccante del Napoli, che in più di un’occasione ha raccolto i complimenti di Spalletti e la convocazione in prima squadra, si è fatto un bellissimo regalo di compleanno. Il classe 2002 infatti ha compiuto oggi diciannove anni ed ha festeggiato con una rete segnata contro i giallorossi.

Peccato per il rigore sbagliato nel primo tempo che avrebbe potuto regalargli una fantastica doppietta e magari avrebbe potuto aiutare il Napoli a portare a casa il risultato, ma la determinazione dell’attaccante gli ha consentito di trovare la rete nella ripresa.

Determinazione che, unita alla tecnica, è sicuramente tra le migliori caratteristiche del talentino di Maddaloni, che si candida per l’anno prossimo a trovare sempre più spazio in prima squadra o magari a cercare di mettersi in mostra in prestito.