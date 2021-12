Calciomercato Napoli, Younes può tornare in Serie A a gennaio

Il calciomercato del Napoli ha già visto la cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos. A gennaio, però, potrebbero esserci nuovi cambi di maglia, anche da parte di calciatori che attualmente non fanno parte della rosa di Spalletti. Tra questi c’è anche Amin Younes. Il tedesco è in prestito all’Eintracht Francoforte ma potrebbe tornare in Serie A.

Calciomercato Napoli Younes

Calciomercato Napoli, Younes piace al Genoa

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, con un tweet ha parlato del futuro di Amin Younes che piace molto al Genoa. Andriy Shevchenko cerca un nuovo esterno d’attacco e il tedesco potrebbe fare al caso del Grifone.

“Amin Younes lascerà l’Eintracht Francoforte a gennaio: l’esterno non è nei programmi del Napoli, ma potrebbe comunque tornare in Serie A , dove il Genoa ha mostrato interesse e ha già aperto le trattative per ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto“.