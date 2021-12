“Spalletti ha mandato un messaggio chiaro alla squadra”: il motivo

Antonio Manzo, direttore di SpazioNapoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli direttamente dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno al termine della conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Spalletti è stato molto pacato e riflessivo. Non si lascia abbattere e dà tranquillità anche ai suoi giocatori. È stato un messaggio chiaro alla squadra che non deve crearsi alibi per una partita molto difficile. Se il Napoli non dovesse vincere domani, dovrà assestarsi in zona Champions e non guardare troppo in alto”.

“Le assenze sono determinanti perché toccano ogni parte del campo. Di Lorenzo a sinistra non ha reso quanto a destra, perché se metti lui a sinistra, perdi anche qualità a destra. Il Milan non sta meglio e in prospettiva ha forse quasi più problemi del Napoli”.

“Zielinski, dopo un inizio di stagione non entusiasmante, sta iniziando a prendersi delle responsabilità e averlo domani al 100% è una cosa molto positiva. Adesso è il leader del reparto. Il Napoli sta cambiando di partita in partita, con tutte queste assenze bisogna ridimensionarsi ogni volta”.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Piotr Zielinski of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Spalletti è un padre che non vuole creare alibi ai suoi. Lui si è preso le responsabilità delle sconfitte quando era squalificato, ma domani c’è. La frase sul Vesuvio è molto bella: vuole calciatori esplosivi, con cuore e testa. Ogni giocatore dovrà dare il 200% domani”.

“Insigne è quel capitano di cui Spalletti aveva bisogno dopo le questioni Totti e Icardi. Magari sperava di trovarlo in una situazione diversa dal punto di vista mentale e contrattuale, ma non è stato fortunato. Credo sia stato onesto Insigne nell’intervista di ieri, capita che faccia vincere l’istinto che a volte gli fa fare qualche errore, ma lo ha anche reso il grande giocatore che è. Il suo istinto non lo ha aiutato nel match contro l’Empoli”.