Spalletti da brividi: “Domani dobbiamo avere il Vesuvio dentro di noi”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno.

Di seguito le sue parole sullo spirito che dovrà avere domani il Napoli a San Siro:

“Che Milan mi aspetto? Mi aspetto quello che ho visto in questi due anni, nel lavoro che ha fatto Pioli, ha fatto vedere qualità assolute. Io voglio andare a giocare contro squadre forti, perchè sono convinto di avere una squadra che può giocare contro squadre forti. Non ho bisogno di dover peggiorare gli altri per esibire la mia forza e la mia qualità. Noi domani dobbiamo giocare la partita, essere una squadra forte e viva. Il Vesuvio domani non deve essere una cartolina, lo dobbiamo avere dentro di noi per fare quello di cui c’è bisogno”.