Spalletti: “Non accetto il giochino delle scuse, ho un messaggio per gli infortunati”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno.

Di seguito tutte le dichiarazioni evidenziate della nostra redazione:

“Quello che abbiamo a disposizione con quelli che ci sono ci consente di poter vincere questa partita. Noi andiamo a giocarla con l’obiettivo di portare a casa tre punti”.

“Non accetto questo giochino degli infortuni, delle assenze. In questi momenti c’è bisogno di far parlare gli esempi, la corsa, il cuore ed il coraggio. Noi abbiamo una rosa che domani ci consente di avere a disposizione sedici o diciassette calciatori. Sono sufficienti per giocare le partite contro chiunque.

“A chi ha avuto problemi dico: ‘Non preoccuparti dei minuti che avresti potuto giocare, facci vedere il tuo valore quando ci sei’. Abbiamo a disposizione tutto il necessario, è chiaro che vogliamo essere ambiziosi, ma dipende da noi”.

“A volte il calcio è talmente drammatico che un episodio annulla il lavoro di una settimana, ma a volte ti gira contro, a volte a favore. Dobbiamo sempre essere dei professionisti e soprattutto fare quello che richiede la maglia del Napoli”.

“La cessione di Manolas è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società. Come ho detto prima, noi dobbiamo ambire alla vittoria con quelli che ci sono, per cui di Manolas non ne parlo. Cerco sempre di vivere la storia dei miei calciatori, quindi avendolo visto felice alla presentazione con un altra squadra sono felice perchè mi fa piacere per lui. Noi abbiamo delle necessità perchè le insidie sono dietro l’angolo”.

“Le valutazioni sul mercato le faremo quando il calciomercato sarà aperto. Al momento il gruppo è questo e noi facciamo affidamento su tutti i calciatori che abbiamo in rosa. I ragionamenti sul calciomercato non devo farli io qui con voi. La rosa della mia squadra a me piace in tutti i petali, ma è chiaro che se la sciupi poi si che da qualche parte manca qualcosa e va ricomposta”.