Occhio Napoli, il tuo talentino non si ferma più: doppietta in Serie B

Si avvicina la pausa natalizia di Serie A e tra una gara e l’altra si respira già aria di calciomercato, soprattutto in casa Napoli che dopo la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos si inizia già ad investigare sul probabile sostituto.

Ma al di fuori dei nomi in entrata e del sostituto del greco, c’è anche un altro aspetto da tener conto: i nomi che sono attualmente di proprietà del Napoli ma che sono in prestito altrove dove inoltre stanno anche svolgendo un ottimo lavoro.

È il caso di Alessio Zerbin, il giovane ’99 che guida l’attacco del Frosinone dimostrando ampie capacità, proprio come fatto quest’oggi nella sfida contro la Spal alla diciottesima giornata del Campionato di Serie B dove ha vestito i panni dell’autore di una spendita doppietta in solo 38′ (33′, 38′ del primo tempo).

Alessio Zerbin, Sampdoria-Viterbese

L’ala sinistra sarà in prestito al Frosinone fino al 30 giugno 2022, mentre ha un contratto con la società azzurra fino al 30 giugno 2023. L’attaccante nativo di Novara è sotto contratto con il Napoli dal 2017 ma ha girato in varie squadre considerando che è sempre stato girato in prestito, a partire dalla Viterbese Castrense, il Cesena, la Pro Vercelli per poi finire al Frosinone dove è andato a segno ben 4 volte e fornito 2 assist in 11 presenze da titolare.

È dunque un ottimo profilo da tenere d’occhio per il resto del Campionato, considerando che potrebbe essere preso in considerazione nel momento in cui dovesse confermare le sue doti.