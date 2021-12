Milan-Napoli, arriva l’ufficialità sui convocati: la lista completa

Tutto pronto per la trasferta al Giuseppe Meazza, destinazione che sarà raggiunta a breve da Spalletti e i suoi in vista del big match Milan-Napoli, gara prevista per domenica 19 dicembre per la diciottesima giornata di Serie A.

Sono pronti gli azzurri a partire come è pronta la lista dei prescelti di mister Spalletti, che indica coloro proveranno a battere i milanesi che al momento, dopo il duello in vetta alla classifica con il Napoli, si trovano alla seconda posizione della classifica dietro la rivale Inter.

Piotr Zielinski, Napoli-Atalanta

Erano già stati annunciati dallo stesso tecnico azzurro nel corso della conferenza stampa tenutasi quest’oggi, ma comunque arriva solo adesso la conferma ufficiale dei convocati da parte del club tramite un tweet. Ecco la seguente lista:

Portieri: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli

Centrocampisti: Frank Anguissa, Diego Demme, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski

Attaccanti: Hirving Lozano, Dries Mertens, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano.

Ecco il tweet: