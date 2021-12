Non solo Reinildo: il Napoli pensa al difensore colombiano

Nel corso del calciomercato di gennaio, la priorità del Napoli sarà quella di trovare un nuovo difensore centrale, vista la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos. Ma il ds Cristiano Giuntoli proverà a chiudere anche per un terzino sinistro, in modo da dare a Mario Rui la possibilità di rifiatare e non giocare tutte le partite.

Jhon Lucumí Napoli

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario per la fascia sinistra resta Reinildo Mandava del Lille. Il terzino mozambicano andrà in scadenza a giugno e il Napoli potrebbe prenderlo a parametro zero, senza dover spendere nulla.

Oltre a Reinildo, però, c’è anche il nome di Jhon Lucumí nella lista di Giuntoli. Il difensore colombiano è un centrale, ma sa giocar anche nel ruolo di terzino sinistro. Vista la sua duttilità e la necessità di dover rimpiazzare anche Manolas, il Napoli potrebbe provare l’affondo.

Lucumí, però, è attualmente il perno difensivo del Genk (22 presenze e un gol in questa stagione) ed è difficile che la squadra belga possa privarsi facilmente di lui a campionato in corso.