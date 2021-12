Oggi si valuterà la convocazione di Insigne: le sensazioni a un giorno dal big match con il Milan

È la vigilia di Milan-Napoli: domani sera, alle ore 20:45, gli azzurri saranno chiamati a un’importantissima sfida nel tempio di San Siro. Sarà una gara fondamentale per lo scudetto, un’occasione per non far scappare le milanesi e non staccarsi troppo dal terzetto in testa. Ma, per un match così delicato, il mister Luciano Spalletti dovrà fare a meno di uomini importanti come Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e, con molte probabilità, anche il capitano Lorenzo Insigne.

Infortunio Insigne Milan Napoli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni del capitano partenopeo. Il dolore al polpaccio sinistro dà ancora molto fastidio e i quattro allenamenti consecutivi di sole terapie, senza allenamenti in gruppo, costringeranno Insigne a un altro forfait.

Sempre quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano sportivo, però, il numero 24 azzurro potrebbe essere comunque inserito nella lista dei convocati per partire con la squadra verso Milano ed essere presente in panchina al fianco dei suoi compagni in una gara così importante per le sorti el campionato.