Calciomercato Napoli, Spalletti lancia un messaggio alla società

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno.

Di seguito quanto detto sul mercato dal tecnico azzurro:

SALERNO, ITALY – OCTOBER 31: Luciano Spalletti SSC Napoli coach gestures during the Serie A match between US Salernitana and SSC Napoli at Stadio Arechi on October 31, 2021 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Le valutazioni sul mercato le faremo quando il calciomercato sarà aperto. Al momento il gruppo è questo e noi facciamo affidamento su tutti i calciatori che abbiamo in rosa. I ragionamenti sul calciomercato non devo farli io qui con voi. La rosa della mia squadra a me piace in tutti i petali, ma è chiaro che se la sciupi poi si che da qualche parte manca qualcosa e va ricomposta”.