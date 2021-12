Bergomi boccia il Napoli: “L’anti-Inter è un’altra squadra”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e noto opinionista per Sky Sport, ha parlato toccato diversi temi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, tra cui spicca la lotta scudetto.

“Parlando del momento attuale, l’anti-Inter non può che essere l’Atalanta. Non bisogna, però, commettere l’errore di tenere fuori dalla bagarre Milan e Napoli: rientreranno sicuramente.

FOTO: Getty – Bergomi Atalanta Inter

Ad oggi, però, i nerazzurri di Bergamo meritano il titolo di antagonista dell’Inter. Gasperini è bravo ad alzare la qualità dei giocatori a sua disposizione. Lo fa da anni e, ogni volta, sembra che la sua squadra faccia un passo in avanti“.