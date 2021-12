Allarme in difesa verso Milan-Napoli, si ferma un altro azzurro: “Non si è allenato”

Continuano i guai in casa Napoli, già pesantemente martoriato dagli infortuni e che, in vista della prossima, cruciale gara di Serie A contro il Milan, rischia di perdere un altro elemento. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Juan Jesus non si sarebbe allenato con la squadra. C’è da augurarsi unicamente che sia un riposo preventivo.

Ad ogni modo, senza il brasiliano sul campo a Castel Volturno, Spalletti ha provato Di Lorenzo non più esterno ma centrale, come già ha giocato in altri casi di emergenza. Questo perché all’appello mancano sia Koulibaly (per infortunio) che Manolas (perché è tornato ieri in Grecia su permesso della società). All’appello, dunque, l’unico presente sarebbe Amir Rrahmani.