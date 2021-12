Manolas multato mentre andava in Grecia: svelato il motivo della sanzione

Stando a quanto riportato dall’edizione online de Il Corriere del Mezzogiorno, nella giornata odierna Kōstas Manōlas è stato fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino.

FOTO: Getty – Manolas Napoli multa

Il difensore era diretto in Grecia, probabilmente per sottoporsi a controlli medici di rito. Il viaggio tuttavia – precedentemente concordato con il Napoli – ha avuto un imprevisto.

Manōlas aveva con sé una cifra superiore ai 20mila euro in contanti consentiti dalla normativa antiriciclaggio e, per questa ragione, ha attratto l’attenzione delle autorità, che non ha esitato a multarlo.