Di Lorenzo: “Andremo a Milano per portare a casa la vittoria”

Nel corso di RadioGoal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha commentato le precedenti partite ed esposto le proprie aspettative per il big match di domenica sera a San Siro. Di seguito le sue parole.

“Io amo il mio lavoro, giocare a calcio è la mia passione, è tutto per me. Anche se la stanchezza si fa sentire, soprattutto quando le partite sono ravvicinate, per me è un piacere giocarle tutte, giocherei sempre“.

Sulle ultime sconfitte

Sulla sconfitta contro l’Empoli ha poi detto: “Sicuramente fa male, perché ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria in casa. Ci dispiace non aver concretizzato le palle gol avute a disposizione e aver preso una rete come quella, ma dobbiamo rimetterci in carreggiata. Ci aspetta una partita difficile dove dobbiamo rispondere alle prestazioni delle ultime settimane“.

“Ci hanno fatto piacere gli applausi che abbiamo ricevuto nonostante la sconfitta. È un momento particolare, abbiamo tante assenze, ma i giocatori che scendono in campo danno sempre il massimo. Dobbiamo continuare così, i risultati non sono dalla nostra parte, ma il percorso intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare su questa strada“.

“Avere il mister in panchina cambia sicuramente qualcosa, perché ci da una spinta in più, ma ha uno staff di altissimo livello e non penso sia stato questo il motivo delle due sconfitte“.

Di Lorenzo-Hernandez

“A Milano andremo per fare la nostra partita e per portare a casa la vittoria. È una partita difficile, perché anche loro stanno facendo molto bene, ma la stiamo organizzando bene e metteremo in campo tutta la nostra qualità per vincere“.

“Theo Hernandez è senza dubbio un grande giocatore, lo sta dimostrando in questi anni, ma la partita sarà Milan-Napoli non Di Lorenzo-Hernandez. Dovremmo concentrarci su tutta la squadra e limitare le loro qualità per mettere in campo le nostre“.

Sul Barcellona in Europa League

“Mi ricordo che anche due anni fa facemmo due belle partite con il Barcellona. Questa volta sarà tutta un’altra partita e dovremmo essere tutto al 100%. Vogliamo passare il turno e accedere agli ottavi di Europa League. Sarà difficile, ma cercheremo di passare il turno“.

Di Lorenzo ha infine concluso parlando del suo compagno di squadra Elijf Elmas, che affronterà in nazionale per l’accesso ai mondiali: “Elmas è cresciuto tanto in questi anni qui. È un giocatore importante, sta trovando continuità e sta dimostrando tutte le sue qualità, ci sta dando una grandissima mano“.