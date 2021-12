Coppa d’Africa, spunta una possibilità per trattenere i calciatori

Negli ultimi mesi, a causa dell’incremento dei casi di Covid-19, il Camerun ha chiuso le proprie frontiere. Questo complica le dinamiche di accesso nello Stato in vista della Coppa d’Africa, il cui inizio è previsto per il 9 gennaio.

FOTO: Getty Images

Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il Segretario Generale della CAF Mosengo-Omba è attualmente in Camerun, con il ministro dello sport Mouelle Kombi e il ministro della sanità pubblica Malachie, per rispondere alle preoccupazioni della FIFA e dell’ECA.

Quest’ultima in particolare, ha evidenziato anche il rischio di un’assenza dei giocatori prolungata ulteriormente a causa delle quarantene e restrizioni di viaggio, soprattutto per l’emergere della variante Omicron del coronavirus.

Secondo quanto previsto dalle regole per lo svincolo dei nazionali, i club sono liberi di trattenere i propri giocatori qualora, nello Stato in cui si disputa la partita, o dove risiede la società di provenienza, sia obbligatoria una quarantena di almeno cinque giorni dall’arrivo.

Attualmente per chi arriva in Italia dal Camerun (paese in lista E), la quarantena prevista è di 10 giorni.