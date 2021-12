Bergomi omaggia Di Lorenzo: “È il miglior terzino destro in Serie A”

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli con Valter De Maggio ha parlato il campione del mondo Beppe Bergomi, che ha presentato personalmente i propri complimenti a Giovanni Di Lorenzo. A seguire le sue dichiarazioni.

FOTO: Getty Images

“Di Lorenzo è titolare della nostra nazionale, campione d’Europa e penso sia il migliore terzino destro del nostro campionato. Lo dico, perché secondo me si valuta un giocatore in base alla costanza di rendimento e lui le gioca tutte ad un alto livello. Ogni tanto fa qualche gol, sa fare bene le due fasi ed io lo ritengo il più bravo che abbiamo in questo ruolo“.

A questi complimenti il giocatore del Napoli ha risposto in questo modo: “Essere apprezzato da un campione del mondo come lui mi fa un enorme piacere, spero davvero di continuare così“.