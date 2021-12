Alvino sul rinnovo di Insigne: “Faccio il tifo per il silenzio, è finito il tempo delle schermaglie: andrà a finire così”

Nel corso di RadioGoal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino, in merito alla questione del rinnovo di Lorenzo Insigne.

“Il discorso è ancora in piedi e, siccome la trattativa è tutt’ora in piedi, secondo me il silenzio è d’oro. In questi contesti, una parola può inasprire un rapporto o può essere male interpretata. Quindi credo che sia sempre meglio non dirle proprio determinate cose. Io faccio il tifo per il silenzio, perché il tempo delle schermaglie ormai è finito da una parte e dall’altra“.

FOTO: Getty Images

Secondo il giornalista, inoltre, questa situazione relativa al rinnovo del capitano avrà esito positivo: “Io resto del mio avviso, alla fine questo matrimonio si farà. I segnali sembrerebbero andare in questa direzione“.

Ha infine concluso il suo intervento in merito alla partita tra Napoli e Argentina che dovrebbe giocarsi per la memoria di Maradona. “Napoli-Argentina al Maradona è la partita per ricordare Diego e non si discute. Se entra in campo la Farnesina e c’è la disponibilità del Napoli a partecipare, non è semplice, ma si potrebbe organizzare questo evento“.