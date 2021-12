Sconcerti ‘snobba’ il Napoli: “Per lo Scudetto adesso ci sono due squadre”

Il giornalista Mario Sconcerti, nel corso del programma radiofonico ‘Maracanà’ di TMW Radio, ha detto la sua riguardo la lotta Scudetto. Le quattro squadre che stazionano sulla cime della classifica sono racchiuse in pochi punti, ma per Sconcerti il duello per la vittoria finale è ben circoscritto.

“Milan – Napoli è importante per entrambe. Se dovessero vincere i rossoneri, sarebbe un colpo basso per la squadra di Luciano Spalletti. A oggi, l’anti-Inter credo sia l’Atalanta. I bergamaschi però hanno un problema: se a Duvan Zapata dovesse venire un raffreddore, non ha sostituti veri”.

Francesco Fildi