Questione rinnovi, il Napoli vuole accelerare i tempi per la firma di due giocatori

I rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens non sono gli unici con cui la dirigenza del Napoli deve fare i conti. Tra i giocatori in scadenza il prossimo giugno c’è anche David Ospina.

Adam Ounas rinnovo

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i contatti per il rinnovo del portiere colombiano sono molto vivi e il Napoli non vuole rischiare di renderlo un appetibile parametro zero a gennaio. Ecco perché la società cercherà di accelerare i tempi e far firmare il giocatore entro le prossime due settimane.

Ma non solo Ospina: il Napoli vuole rinnovare il contratto anche di Adam Ounas. Per l’algerino, però, il discorso è diverso: il numero 33 azzurro ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi la società può agire con più tranquillità.