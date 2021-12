Continua a far discutere la trattativa per il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne. L’accordo tra il capitano e il Napoli, come ormai è già ben noto, scade il prossimo 30 giugno e sono in corso i dialoghi per capire la fattibilità dell’eventuale nuovo contratto.

A fare il punto della situazione è il giornalista Raffaele Auriemma, che ai microfoni dell’emittente Tele A ha svelato:

“La prima offerta di Aurelio De Laurentiis è stata di 3,5 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Stando alle ultime novità che mi risultano, la nuova proposta fatta al capitano prevede 3 milioni di euro per la medesima durata”.

Francesco Fildi