“Le assenze del Milan sono più pesanti di quelle del Napoli”, il giornalista non ha dubbi

Giancarlo Padovan, giornalista e scrittore, ha commentato la sfida in programma tra Milan e Napoli negli studi di Sky Sport, soffermandosi maggiormente sulle assenze che caratterizzeranno questo big match.

FOTO: Getty – Osimhen infortunio Napoli

Parla Padovan: “Milan carente in attacco e in difesa”

Il giornalista ha trattato soprattutto il tema più caldo: gli infortuni. Ecco quanto evidenziato:

“Le assenze del Milan sono più pesanti di quelle del Napoli. È senza attacco, non ha alternative a Ibrahimovic. I rossoneri pagano tanto le indisponibilità in attacco e in difesa, con le assenze di Kjaer e Calabria che pesano tanto. Il terzino rossonero dà non solo un grande apporto difensivo ma anche offensivo“.

Roberto Junior Iervolino