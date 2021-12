La Juventus punta forte su Icardi per gennaio! L’alternativa è un ex Napoli

Il mercato di gennaio è alle porte e i dirigenti cominciano a lavorare duramente per riparare gli errori di questi ultimi mesi.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato“, la Juventus starebbe pensando a due vecchie conoscenze della Serie A per migliorare il reparto offensivo, attualmente in netta difficoltà.

Milik Marsiglia

Juventus, Milik e Icardi nel mirino

Secondo Pedullà, esperto di calciomercato, i bianconeri avrebbero messo nella lista della spesa i nomi di Arkadiusz Milik e Mauro Icardi. Due situazioni molto diverse tra loro: per l’ex centravanti del Napoli la trattativa risulterà veramente difficile da imbastire, con il Marsiglia che stringerà forte i denti per tenere il polacco in Francia.

Differente il discorso per l’ex capitano dell’Inter, che dovrebbe essere il primo nome sul taccuino di Max Allegri, che potrebbe ritrovarsi in rosa il bomber argentino quanto prima, soprattutto a causa dello scarso minutaggio al Psg.

Roberto Junior Iervolino