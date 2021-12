Il centrocampista azzurro non recupera per il Milan: rientro previsto direttamente per il 2022

Il Napoli deve fare la conta degli infortunati in vista del big match di domenica contro il Milan a San Siro. Recuperati Anguissa e Insigne, Luciano Spalletti rischia di dover fare a meno di Mario Rui, Piotr Zielinski ed Elif Elmas, oltre ai lungodegenti Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. E Fabian Ruiz? Della sua situazione ne ha parlato La Gazzetta dello Sport.

Infortunio Fabian Ruiz

Il centrocampista spagnolo, out dalla sfida con il Sassuolo dello scorso primo dicembre, non è ancora al meglio. La sua infiammazione non migliora e nel corso della giornata di ieri non ha nemmeno svolto terapie a causa di alcuni sintomi influenzali. Un suo recupero per il big match contro il Milan sembra improbabile e con molte probabilità Fabian dovrà rinunciare anche all’ultima gara dell’anno contro lo Spezia, in programma al Maradona mercoledì prossimo. Per rivedere il numero 8 azzurro in campo, bisognerà aspettare il nuovo anno, quando il Napoli volerà a Torino per sfidare la Juventus nel giorno dell’Epifania.