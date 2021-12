Evasione da 70 milioni: coinvolto l’ex agente di un azzurro

Nella sua edizione odierna, Libero mette in evidenza l’indagine su Fali Ramadani, agente influente nel panorama calcistico e procuratore, tra gli altri, di Handanovic, Pjanic, Chiesa e Koulibaly.

FOTO: Getty – Koulibaly Ramadani Napoli

Secondo il quotidiano, l’agente macedone avrebbe evaso ben 70 milioni di euro e, per questo motivo, è finito nel mirino della Guardia di Finanza e dei pm milanesi.

Stando a quanto filtra dagli inquirenti, Ramadani non avrebbe dichiarato nulla in merito alle cifre incassate nelle operazioni di mercato dei suoi assistiti.

Per il momento, comunque, nessuna società sembra rischiare in modo particolare, ma visto il momento non sarebbe da escludere un coinvolgimento, direttamente o indirettamente, di alcuni club.