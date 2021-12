Dal Cts informano: quanti giorni di quarantena dovranno fare i calciatori al rientro in Italia dalla Coppa D’Africa

C’è ancora dibattito sulla questione legata alla Coppa d’Africa, che oltre a causare danni ai club che dovranno continuare nelle competizioni privandosi di alcuni calciatori, c’è anche un altro aspetto da mettere in conto: la quarantena, alla cui dovranno sottoporsi i calciatori al rientro in Italia.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ciciliano, membro del Cts, che ha dichiarato:

Andre Zambo Anguissa, Napoli-Spartak Moscow

“Coppa d’Africa? Ad oggi il rientro in Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun (inserito all’interno dell’elenco E dell’ordinanza del Ministero della Salute) prevede precise procedure da eseguire. Bisogna infatti sottoporsi a tampone entro 72 ore prima dell’ingresso in Italia, rispettare un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni al seguito del quale dovrà essere effettuato un ulteriore tampone molecolare per tornare in libertà e lasciare la quarantena”.