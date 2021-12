Novità da Sky, Spalletti esulta: un titolare verso il recupero per la sfida al Milan

In casa Napoli è tempo di mettere chiarezza sulla questione infortuni che ha notevolmente penalizzato gli azzurri, come si può dedurre dalle recenti prestazioni che hanno fanno perdere un po’ di punti facendo scendere dal podio la squadra di Spalletti che passa alla quarta posizione in classifica.

Ma il Napoli questo weekend sarà impegnato con un big match di alto livello contro il Milan e proprio per questo si cerca di fare il punto della situazione su chi potrà essere convocato e al riguardo interviene Massimo Ugolini.

Piotr Zielinski, Napoli-Atalanta

In primo piano c’è Piotr Zielinski, l’annuncio della tracheite ha messo un po’ in bilico la sua presenza ma dovrebbe comunque tornare a disposizione per la partita contro i milanesi. Sono, invece, da valutare Mario Rui e Lorenzo Insigne, ma i due sono comunque propensi a una loro convocazione. Mentre, cambia il discorso per Fabian Ruiz passando infine per la mancata presenza di Victor Osimhen.