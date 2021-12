Il prossimo match a San Siro contro il Milan dirà molto sulle ambizioni Scudetto del Napoli di Spalletti, chiamato a rifarsi dopo la deludente sconfitta in casa contro l’Empoli. Sicuramente, il momento non è dei migliori, considerando che sono molteplici i calciatori a cui il tecnico azzurro dovrà fare a meno per l’ennesima volta.

Anche la squadra di Stefano Pioli, tuttavia, può avere delle recriminazioni a tal proposito. Chi sta facendo il massimo per mettersi a disposizione dei rossoneri, in vista del big match in programma domenica alle ore 20:45, è Olivier Giroud.

L’attaccante ex Chelsea è reduce da un problema fisico patito in occasione della sfida di fine novembre contro l’Atletico Madrid. Le ultime indicazioni, stando a quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, sarebbero positive, con lo stesso Giroud che sta facendo di tutto per non mancare all’appello.

Del resto, l’attacco rossonero è alle prese con una vera e propria emergenza, con Rafael Leao e Ante Rebic fermi ai box da diverso tempo e che non recupereranno in vista del Napoli.

