Il Napoli fa la conta dei danni in vista dello scontro al vertice contro il Milan. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata quest’oggi a Castelvolturno per preparare il match contro i rossoneri e l’attenzione non può non essere sull’infermeria.

A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport, che sembra lasciare uno spiraglio su alcuni recuperi in vista del posticipo di domenica. Potrebbe farcela Eljif Elmas, uscito anzitempo nel match contro l’Empoli per una forte contusione. Un po’ più di cautela su Piotr Zielinski, affetto da sintomi influenzali ma che potrebbe essere arruolabile per la sfida al Milan. Fiducia anche sulle condizioni di Mario Rui (affaticamento muscolare che, secondo la medesima fonte, potrebbe essere superato) e per il capitano Lorenzo Insigne.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – DECEMBER 01: Fabian Ruiz of SSC Napoli in action during the Serie A match between US Sassuolo v SSC Napoli at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on December 01, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Da valutare con ulteriore attenzione invece le condizioni di Fabian Ruiz e di Stanislav Lobotka, mentre sia Kalidou Koulibaly che Victor Osimhen non saranno certamente della gara.

Francesco Fildi