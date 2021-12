Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai media presenti all’evento Gazzetta Sports Awards. Il tecnico di Jesi ha avuto modo di commentare anche il sorteggio delle squadre italiane tra Champions ed Europa League, soffermandosi anche su Napoli – Barcellona. Queste le sue parole:

“Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l’Inter che ha preso il Liverpool. Anche il Napoli ha preso il Barcellona, le partite sono tutte aperte”.

Mancini ha avuto inoltre modo di esprimere la sua vicinanza a Sergio Aguero, prossimo al ritiro per problemi cardiaci. “Mi dispiace debba lasciare il calcio così presto. L’ho voluto io al Manchester City. Gli auguro le migliori cose”.

Francesco Fildi